Südkorea und USA wollen Informationsaustausch über Nordkoreas Atom- und Massenvernichtungswaffen ausweiten

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsministerien Südkoreas und der USA haben Informationen über die Bedrohungen durch Nordkoreas Nuklear- und Massenvernichtungswaffen ausgetauscht und Möglichkeiten zur Verstärkung des gemeinsamen Vorgehens erörtert.Wie das südkoreanische Verteidigungsministerium am Freitag mitteilte, hätten beide Ministerien am Mittwoch und Donnerstag in Washington eine Sitzung des Komitees zur Bekämpfung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (CWMDC) abgehalten.Beide Seiten einigten sich, den Informationsaustausch über Operationen zur Beseitigung nordkoreanischer Atomwaffen und Massenvernichtungswaffen (MVM) in Kriegszeiten hinsichtlich Niveau und Umfang zu erweitern. Sie vereinbarten, die Kooperation für die Entwicklung von Plänen und Verfahren für gemeinsame Nachbehandlung zu verstärken, um Schäden durch den Einsatz nordkoreanischer Atom- und Massenvernichtungswaffen zu minimieren und die Fähigkeit zur Kriegsführung zu erhalten.Sie verständigten sich zudem darauf, den Anwendungsbereich des Programms zur kooperativen Bedrohungsminderung (CTR) auf der koreanischen Halbinsel zu erweitern.CTR ist ein internationales Sicherheitsprogramm des US-Verteidigungsministeriums für die Stärkung der Fähigkeiten von Verbündeten zur Reaktion auf MVW-Bedrohungen. Südkorea und die USA hatten im Oktober 2019 eine gemeinsame Erklärung zur bilateralen Partnerschaft im CTR-Programm angenommen.Bei dem Treffen wurde die südkoreanische Delegation von Kim Sung-koo, stellvertretender Leiter des Büros für Politikplanung des Verteidigungsministeriums, geleitet. Sein US-Gegenüber war Richard Johnson, Unterabteilungsleiter für Nuklearpolitik und die Bekämpfung von Massenvernichtungswaffen im Verteidigungsministerium.