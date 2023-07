Premier Han fordert gründliche Vorsorgemaßnahmen wegen möglicher Dammöffnung in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat die gesamte Beamtenschaft aufgerufen, bis zum Ende der Monsunregenzeit angespannt zu bleiben und sorgfältig vorzugehen.Man sollte „null“ Personenschaden höchste Priorität einräumen, sagte Han am Freitag bei einer Sitzung zur Überprüfung des Vorgehens gegen starke Regenfälle im Regierungskomplex in Seoul.Es heiße, dass auch in der nordkoreanischen Provinz Hwanghae am Oberlauf des grenzüberschreitenden Flusses Imjin viel Regen erwartet werde, sagte Han. Er ordnete dann an, gründliche Vorbereitungen auf einen möglichen Wasserablass aus dem Hwanggang-Damm in Nordkorea zu treffen.Die Regierung teilte mit, dass mit Stand 7 Uhr am heutigen Freitag landesweit 104 Personen aus 44 vorläufig evakuierten Haushalten noch nicht nach Hause zurückgekehrt seien. 691 Stellen und 167 Parkplätze am Flussufer seien gesperrt worden.Außerdem hieß es, dass über 10.000 Polizisten eingesetzt worden seien, um in Vorbereitung auf starke Regenfälle den Verkehr zu regeln. Die Nationale Feuerwehrbehörde habe seit dem 11. Juli ein Kontrollteam zur Nothilfe im Einsatz, um Sicherheitsmaßnahmen zu treffen.