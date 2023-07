Notenbankchef: Zinssenkung binnen Jahresfrist schwierig

Photo : YONHAP News

Der Gouverneur der südkoreanischen Zentralbank hat erklärt, dass eine Zinssenkung innerhalb dieses Jahres schwierig sei.Die entsprechende Äußerung machte Rhee Chang-yong, Chef der Bank of Korea, heute in seinem Vortrag beim Jeju-Forum auf der Insel Jeju, das von der Koreanischen Handels- und Industriekammer veranstaltet wurde.Das Inflationsziel liege bei etwa zwei Prozent. Sollte der Zinssatz gesenkt werden und dann später wieder steigen, werde der makropolitische Rahmen erschüttert, sagte er.Nachdem die Notenbank den Leitzins auf 3,5 Prozent festgesetzt habe, sei die Verschuldung der privaten Haushalte in den folgenden drei Monaten gestiegen. Kurzfristig sei dies zwar unvermeidbar, auf lange Sicht stelle es jedoch eine große Belastung dar, wenn man das Volumen des Zuwachses der privaten Verschuldung betrachte, hieß es.In Bezug auf die künftigen Konjunkturaussichten sagte Rhee, er rechne mit einer Erholung, entscheidend sei dabei aber das Tempo.