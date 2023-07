Außenministertreffen zwischen Südkorea und Japan in Indonesien

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin und sein japanischer Amtskollege Yoshimasa Hayashi haben am Donnerstag in Jakarta bilaterale Gespräche geführt.Beim Treffen am Rande einer Reihe von Außenministertreffen des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN wiederholte Park die Bitten, die Präsident Yoon Suk Yeol beim Spitzentreffen mit Premierminister Fumio Kishida am Mittwoch in Litauen in Bezug auf die Entsorgung von Fukushima-Wasser unterbreitet hatte.Yoon hatte gebeten, die Informationen der Überwachung dazu, ob der Prozess der Einleitung des Wassers ins Meer planmäßig erfolgt, Südkorea in Echtzeit zu liefern und südkoreanische Experten an den Inspektionen zu beteiligen. Er hatte auch gefordert, das Ablassen des Wassers sofort zu stoppen, sollte der Gehalt an radioaktiven Substanzen über dem Grenzwert liegen, und Südkorea darüber zu informieren.Wie verlautete, habe es beim Ministertreffen detaillierte Diskussionen weder über die Beteiligung koreanischer Experten an der Überwachung noch den Zeitpunkt der Einleitung des Wassers ins Meer gegeben.