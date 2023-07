Internationales G7-Außenminister verurteilen Nordkoreas ICBM-Start

Die Außenminister der G7-Länder und der hohe Vertreter der Europäischen Union haben am Donnerstag eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, um den jüngsten Start einer ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) durch Nordkorea zu verurteilen.



Sie verurteilten den Start einer ICBM durch Nordkorea vom 12. Juli aufs Schärfste, hieß es darin. Diese Starts stellten eine ernsthafte Bedrohung für den regionalen und internationalen Frieden und die Stabilität dar und untergrüben das globale Nichtverbreitungsregime. Sie stellten einen eklatanten Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar.



Nordkorea hatte nach dem Raketenstart am Mittwoch offiziell bekannt gegeben, dass es sich bei der Rakete um eine neue, feststoffgetriebene ICBM vom Typ Hwasong-18 handele.



Wie verlautete, habe die Rakete eine Höhe von 6.000 Kilometern erreicht und sei 1.000 Kilometer weit geflogen. Sie sei 74 Minuten und 51 Sekunden lang in der Luft gewesen.

Nordkorea hatte die Hwasong-18 zuvor am 13. April abgefeuert.