Politik Strategischer US-Bomber B-52H flog über koreanischer Halbinsel

Einen Tag nach dem Start einer ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) durch Nordkorea ist eine B-52H, ein strategischer Bomber der USA, am Donnerstag über der koreanischen Halbinsel geflogen.



Die B-52H habe an einer gemeinsamen Übung mit der südkoreanischen Luftwaffe teilgenommen, teilte der Vereinigte Generalstab Südkoreas am Donnerstag mit.



Der Flug einer B-52H über der koreanischen Halbinsel erfolgte 13 Tage nach dem letzten Einsatz am 30. Juni.



Die B-52H kann bis zu 31 Tonnen Bomben, darunter auch Luft-Boden-Atomraketen mit einer Reichweite von 200 Kilometern, aufnehmen und über 6.400 Kilometer weit fliegen, um ein Ziel zu treffen.



Die Entsendung der B-52H zur koreanischen Halbinsel am Donnerstag wird als Reaktion auf den Start der Interkontinentalrakete Hwasong-18 durch Nordkorea am Mittwoch verstanden.