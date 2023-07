Nationales Starke Regenfälle: Ein Vermisster und ein Verletzter

Im Zuge der Monsunregenfälle seit dem 9. Juli wird in Südkorea eine Person vermisst, während eine Person verletzt wurde.



Es kam mancherorts zu Überschwemmungen und Verschüttungen.



Das gab das zentrale Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen mit Stand elf Uhr am heutigen Freitag bekannt.



In 23 Städten, Landkreisen und Stadtbezirken in sechs Provinzen und provinzfreien Städten, darunter Seoul, Busan und Gwangju, wurden 136 Menschen aus 67 Haushalten angesichts möglicher Regenschäden in Notunterkünfte gebracht.



Das Hauptquartier erhöhte am Donnerstagabend die Krisenwarnung wegen Schäden durch Sturm und Überschwemmungen auf die höchste Stufe „ernst“ und aktivierte die dritte und letzte Stufe des Notdienstes.