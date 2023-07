Börse in Seoul kann um fast 1,5 Prozent zulegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptbörse hat am Freitag um 1,43 Prozent zulegen können.Der Index beendete die Woche bei einem Stand von 2.628,3 Zählern.Grund für den Anstieg des Kospi den vierten Tag in Folge war der Erzeugerpreisindex in den USA für Juni, der niedriger als erwartet gewesen sei, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Tags zuvor war bekannt geworden, dass der Verbraucherpreisindex für Juni auf den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren gefallen war. Beides deute auf eine abflauende Inflation hin.