Staatspräsident Yoon besucht überraschend Ukraine

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Yoon Suk Yeol hat am heutigen Samstag nach der Teilnahme am NATO-Gipfel in Litauen und dem Staatsbesuch in Polen unerwartet die Ukraine besucht.Bei dem 110-minütigen Gipfel einigten sich Yoon und sein ukrainischer Amtskollege Wolodimir Selenski auf die Initiative für Frieden und Solidarität. Diese umfasst Südkoreas Unterstützung für Sicherheit und Wiederaufbau sowie humanitäre Hilfe.Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz sagte Yoon, Südkorea werde so wie mit der Lieferung von kugelsicheren Westen und Helmen im letzten Jahr auch dieses Jahr die Ukraine mit militärischen Gütern versorgen.Die Lieferung der Güter im Rahmen der humanitären Hilfe werde zügig erfolgen.Außerdem werde die Seouler Regierung neben der bereits zugesicherten Summe von 150 Millionen Dollar in Zusammenarbeit mit der Weltbank weitere Hilfe für die finanzielle Stabilität des Landes leisten.Darüber hinaus vereinbarten beide Staatsoberhäupter die Kooperation für den Wiederaufbau von Schulen in der Ukraine sowie die Einrichtung eines Yoon Suk Yeol- und Selenski-Stipendiums.Vor dem Gipfel besuchte Yoon ein Gebiet, in dem Zivilisten während der Besetzung Russlands getötet wurden.Eine Einladung zu einem Besuch der Ukraine hatte vorgelegen. Beobachter gehen davon aus, dass die endgültige Entscheidung für Yoons Besuch während seines Aufenthalts in Polen getroffen wurde.