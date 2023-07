Präsident Yoon von Besuchen in Litauen, Polen und Ukraine zurückgekehrt

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist am Montag von Besuchen in Litauen, Polen und der Ukraine zurückgekehrt.Die Präsidentenmaschine mit Yoon und First Lady Kim Keon-hee sowie Begleitern an Bord landete gegen 5 Uhr auf dem Flughafen Seoul Air Base in Seongnam. Dort wurden sie von Außenminister Park Jin, dem Stabschef im Präsidialamt, Kim Dae-ki, und dem Vorsitzenden sowie dem Fraktionschef der regierenden Partei Macht des Volks empfangen.In Litauen hatte Yoon als Beobachter an einem NATO-Gipfel teilgenommen. Dabei konnte er die Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsbündnis sowie westlichen Staaten vertiefen.In Polen war er zu einem dreitägigen offiziellen Besuch. Unter anderem gab es ein Gespräch mit dem polnischen Amtskollegen Andrzej Duda über den Ausbau der strategischen Partnerschaft und den Wiederaufbau in der Ukraine.Anschließend reiste er zu einem Überraschungsbesuch in die Ukraine. Bei seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski äußerte Yoon Unterstützung und bot eine verstärkte Hilfe mit nichttödlichen Waffen sowie mehr humanitäre Hilfe an.Nach seiner Rückkehr begab sich Yoon direkt ins Präsidialamt in Seoul. Dort berief er für 6 Uhr eine Dringlichkeitssitzung wegen der Unwetterschäden ein.Später will er eine Sitzung der Katastrophenschutz-Zentrale leiten, bei der über das Vorgehen angesichts der schweren Unwetterschäden beraten werden soll.