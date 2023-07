USA weiterhin über möglichen siebten Atomtest Nordkoreas besorgt

Photo : YONHAP News

Die USA sind weiterhin besorgt über einen möglichen siebten Atomtest in Nordkorea.Das sagte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan am Sonntag in einem Interview mit dem amerikanischen Sender CBS.Zwar gebe es keine unmittelbaren Anzeichen hierfür, es wäre aber nicht überraschend, sollte Nordkorea einen weiteren Test vorantreiben.Sullivan betonte erneut, dass Washington zum Dialog mit Pjöngjang ohne Vorbedingungen bereit sei.Die USA würden außerdem Nordkoreas Tests von Interkontinentalraketen (ICBM) sehr genau verfolgen. Mit Verbündeten wie Südkorea und Japan könne es eine äußerst enge Abstimmung geben, um Antworten im Gleichschritt mit der Bedrohung sicherzustellen.Sullivan rief überdies China erneut auf, die Anstrengungen für einen Dialog mit dem Süden zu unterstützen. Nordkoreas verstärkte Testaktivitäten schüfen lediglich Verhältnisse, in denen die USA und ihre Verbündeten und Partner ihre Aktivitäten und Verteidigungsbereitschaft intensivieren müssten.Nordkorea hatte vier Tage zuvor seine Hwasong-18 erprobt, eine mit Festbrennstoff betriebene Langstreckenrakete.