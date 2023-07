Südkorea, USA und Japan halten trilaterale Raketenabwehrübung ab

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan haben am Sonntag auf hoher See im Ostmeer eine trilaterale Raketenabwehrübung abgehalten, um gegen Nordkoreas Provokationen mit Atomwaffen und Interkontinentalraketen vorzugehen.Die südkoreanische Marine teilte mit, dass für die Übung Aegis-Zerstörer der drei Länder mobilisiert worden seien, aus Südkorea die ROKS Yulgok Yi I, aus den USA die USS John Finn und aus Japan die JS Maya.Im Mittelpunkt der Übung stand die Beherrschung von Verfahren, mit denen die Kriegsschiffe der drei Länder im Falle einer nordkoreanischen Raketenprovokation auf ein simuliertes ballistisches Raketenziel reagieren werden.Dies war die vierte trilaterale Raketenabwehrübung seit dem Amtsantritt der Regierung Yoon Suk Yeol im Mai letzten Jahres. Nach der ersten Übung im vergangenen Oktober fanden zwei weitere im Februar und April auf hoher See in der Nähe der südkoreanischen Felseninseln Dokdo statt.