US-Repräsentantenhaus verabschiedet Verteidigungshaushalt für 2024

Das US-Repräsentantenhaus hat am Freitag (Ortszeit) die Verteidigungsausgaben für das kommende Jahr gebilligt.Das Genehmigungsgesetz zur nationalen Verteidigung (NDAA) für das Fiskaljahr 2024 wurde mit 219 Für- und 210 Gegenstimmen gebilligt. Das Gesetz sieht einen Verteidigungshaushalt in Höhe von 886 Milliarden Dollar vor.Darin wird die US-Administration aufgefordert, über Maßnahmen zur Verstärkung der trilateralen Sicherheitskooperation mit Südkorea und Japan sowie Pläne zur Stärkung der Raketenabwehr für die Verteidigung des US-Festlandes in Bezug auf Raketenbedrohungen aus Nordkorea zu berichten.Die im Entwurf enthaltene Forderung nach der Verstärkung des Bündnisses mit Südkorea durch die Aufrechterhaltung der US-Truppenstärke von 28.500 Mann in Südkorea und das Bekenntnis zur erweiterten Abschreckung sei beibehalten worden. Formulierungen im Zusammenhang mit der von den Staatspräsidenten Südkoreas und der USA angenommenen Washingtoner Erklärung seien im Zuge der Überarbeitung hinzugefügt worden, teilte die südkoreanische Botschaft in den USA mit.