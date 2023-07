Zahl der Toten nach Überflutung von Unterführung in Cheongju steigt auf 13

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Todesopfer nach der Überflutung einer Unterführung in Cheongju in der Provinz Nord-Chungcheong ist auf 13 gestiegen.Die lokalen Feuerwehrbehörden teilten am Montag mit, dass gegen 1.25 Uhr die Leiche eines 58-jährigen Mannes geborgen worden sei. Bei ihm könnte es sich um einen Busfahrer handeln. Eine Stunde und 20 Minuten später sei ein Mann in seinen Fünfzigern aus einem SUV gezogen worden.Gegen 4 Uhr sei ein 48-jähriger Mann tot geborgen worden, um 6.20 Uhr eine Frau in ihren Zwanzigern. Damit stieg die Zahl der Todesopfer der Unterführung Osong-eup auf 13, neun Personen wurden verletzt.Die Leichen würden zurzeit in einem nahegelegenen Krankenhaus identifiziert, hieß es weiter.