Yoon fordert zügige Maßnahmen angesichts schwerer Unwetterschäden

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat angesichts der schweren Unwetterschäden angeordnet, unter Aufbietung aller politischen Mittel, einschließlich der Ausweisung von Sonderkatastrophengebieten, zügig Folgemaßnahmen zu ergreifen.Die entsprechende Äußerung machte Yoon am Montag zum Auftakt einer Sitzung des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen in Seoul, die er kurz nach seiner Rückkehr von Besuchen in Litauen, Polen und der Ukraine leitete.Die Wiederherstellungsarbeiten und die Katastrophenhilfe müssten ebenfalls schnell erfolgen, forderte er.Yoon brachte Trauer und Bedauern angesichts der schweren Personenschäden zum Ausdruck. Er bete für die Seele der Menschen, die im Zuge der starken Regenfälle ums Leben gekommen seien, und spreche den Hinterbliebenen sein Beileid aus, sagte er.Der Staatschef forderte dann, die aktuelle Situation ernst zu nehmen und alle verfügbaren Ressourcen, einschließlich des Militärs und der Polizei, zu mobilisieren. Er hoffe, dass man vor Ort große Anstrengungen unternehmen werde, damit die Rettung schnell erfolgen könne.