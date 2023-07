Kishida bringt Trauer wegen Unwetterschäden in Südkorea zum Ausdruck

Photo : YONHAP News

Der japanische Premierminister Fumio Kishida hat angesichts der Unwetterschäden in Südkorea eine Botschaft übermittelt, um dem Land eine schnelle Wiederherstellung zu wünschen.Das gab das japanische Außenministerium am Sonntag bekannt.Kishida schrieb, er sei zutiefst traurig über den Verlust wertvoller Menschenleben und erhebliche Beeinträchtigungen des Lebens der Bürger infolge der Rekord-Regenfälle in Südkorea.Er spreche im Namen der japanischen Regierung und der Japaner den Opfern und Hinterbliebenen aufrichtig sein Beileid aus. Er wünsche sich von Herzen, dass die betroffenen Gebiete, einschließlich der Provinz Nord-Gyeongsang, schnellstmöglich in den Zustand vor der Katastrophe zurückversetzt würden, hieß es weiter.