Politik Südkorea nimmt an US-geführter Cyberabwehrübung teil

Südkorea nimmt an einer multinationalen Cyberabwehrübung teil, die das US-Cyberkommando veranstaltet.



Laut dem südkoreanischen Verteidigungsministerium wird das Cyber-Einsatzkommando an der Übung „Cyber Flag“ teilnehmen, die vom 17. bis 28. Juli online stattfinde.



Cyber Flag wird seit 2011 jährlich vom US-Cyberkommando organisiert, um die gemeinsame Cyber-Gefechtsbereitschaft mit Verbündeten und befreundeten Nationen sowie die Partnerschaft zu verstärken.



An der diesjährigen Übung nehmen die Mitglieder der Five Eyes, eine Geheimdienstallianz zwischen Australien, Kanada, Neuseeland, Großbritannien und den USA, sowie Südkorea und Singapur teil.



Dies ist Südkoreas zweite Teilnahme an der Übung nach der ersten im vergangenen Oktober.