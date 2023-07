Wirtschaft Südkoreas Export-Importbank und Polens Entwicklungsbank unterzeichnen Absichtserklärung für Kooperation

Die Export-Importbank Koreas und die Koreanische Handelsversicherungsgesellschaft haben mit der polnischen Entwicklungsbank eine Absichtserklärung unterzeichnet, um den Vorstoß südkoreanischer Unternehmen in Polen und in benachbarte Regionen zu unterstützen.



Die Korea Eximbank teilte am Sonntag mit, dass deren CEO Yoon Hee-seong, der Chef der Handelsversicherungsgesellschaft Lee In-ho und die Chefin der polnischen Entwicklungsbank BGK, Beata Daszyńska-Muzyczka, am 13. Juli in Warschau ein Memorandum of Understanding (MOU) für die Verstärkung der Wirtschaftskooperation zwischen beiden Ländern und die Belebung der Finanzkooperation unterzeichnet hätten.



Die drei Institutionen werden demnach für die Verstärkung der finanziellen Unterstützung in wichtigen Kooperationsfeldern, darunter Infrastruktur, Verkehr und erneuerbare Energien, für gemeinsame Finanzhilfen beim Vorstoß koreanischer und polnischer Unternehmen in dritte Länder sowie für den Personenaustausch zusammenarbeiten.



Polen zählt zu den drei größten Abnehmern koreanischer Produkte in der Europäischen Union. In letzter Zeit sind koreanische Unternehmen in strategischen High-Tech-Industrien wie Batterien in Polen aktiv.



Die Handelsversicherungsgesellschaft schloss auch mit dem polnischen Mobilfunkanbieter P4, ein MOU über die Kooperation bei Projekten für drahtgebundene und drahtlose Kommunikation ab.