Politik Kunstausstellung über Frieden auf koreanischer Halbinsel findet in Deutschland statt

Eine Ausstellung, bei der sich koreanische und internationale Künstlerinnen und Künstler mit der deutschen Wiedervereinigung und dem Frieden auf der koreanischen Halbinsel beschäftigen, findet in Deutschland statt.



Die Ausstellung „UTOPIA?!PEACE” wurde vom deutschen Künstler Frédéric Krauke und vom koreanischen Künstler Cha Joo-man konzipiert. Daran nehmen 18 Künstlerinnen und Künstler aus Südkorea, Deutschland und weiteren Ländern teil.



Die Ausstellung finde vom 23. Juli bis 27. August in Berlin und Potsdam statt, teilte Jung Sun-kyoung, Leiterin der Gesellschaft für koreanisch-deutschen Kultur- und Kunstaustausch sowie Koordinatorin des Projekts, mit.



Ausgehend von der Teilung der koreanischen Halbinsel werden die teilnehmenden Künstler ihre Blicke auf die Spuren der deutschen Teilung und die Auswirkungen der deutschen Wiedervereinigung infolge der weltpolitischen Veränderungen in den 1990er Jahren mittels Kunstwerken zeigen.



Der Fall der Berliner Mauer habe vielleicht in den letzten 30 Jahren stärker als alles andere die deutsche Gesellschaft geprägt. Die friedliche Revolution habe den gemeinsamen Willen eines seit dem Zweiten Weltkrieg politisch geteilten Volks, wieder eins zu werden, vorbildlich gezeigt. Bei der Ausstellung werde vor allem die demilitarisierte Zone (DMZ), eine Wunde der Teilung Koreas, gezeigt, erläuterte Jung.