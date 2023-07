Chefdiplomaten Südkoreas und Chinas führen bilaterale Gespräche

Photo : YONHAP News

Die Chefdiplomaten Südkoreas und Chinas haben am Rande einer Reihe von Außenministertreffen im Zusammenhang mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN ein bilaterales Treffen abgehalten, um Wege zur Entwicklung der bilateralen Beziehungen zu erörtern.Der südkoreanische Außenminister Park Jin und Wang Yi, Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas, kamen am Freitag in Jakarta erstmals seit rund einem Jahr zusammen. Bei dem 45-minütigen Treffen einigten sich beide Seiten, sich sorgfältig um eine reife Beziehung zwischen Südkorea und China zu bemühen.Sie stimmten darin überein, hinsichtlich der nordkoreanischen Nuklearproblematik die Kommunikation auf jeder Ebene zu verstärken.Wie verlautete, seien auch die Äußerungen des chinesischen Botschafters in Südkorea, Xing Haiming, zur Sprache gebracht worden, die jüngst für einen Konflikt zwischen beiden Ländern gesorgt hatten.Auch fand ein trilaterales Treffen zwischen den Außenministern Südkoreas, der USA und Japans statt. Sie verabschiedeten eine gemeinsame Erklärung, in der der jüngste Start einer ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) durch Nordkorea verurteilt wurde.Der ICBM-Start stelle einen klaren und offenkundigen Verstoß gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar, erklärten die Minister. Sie vereinbarten, die Sicherheitskooperation zwischen den drei Ländern weiter zu verstärken, um gegen Bedrohungen durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen wirksam vorzugehen.Sie warnten auch vor weiteren illegalen Cyberaktivitäten, eine Geldquelle für Nordkorea.In der indonesischen Hauptstadt fanden am Donnerstag und Freitag mehrere multilaterale Treffen, darunter das ASEAN-Regionalforum, statt. Die ASEAN-Außenminister hatten zuvor in einer gemeinsamen Erklärung ihre ernste Besorgnis über Nordkoreas Raketenstart zum Ausdruck gebracht.