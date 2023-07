Südkorea bittet Nordkorea erneut um Vorankündigung einer eventuellen Dammöffnung

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat Nordkorea erneut darum gebeten, im Falle des Wasserablasses aus einem dortigen Damm Südkorea vorher darüber zu informieren.Die Regierung habe letzten Monat Nordkorea offiziell darum gebeten, im Falle einer Dammöffnung im Voraus Südkorea Bescheid zu geben, um Hochwasserschäden im innerkoreanischen Grenzgebiet während der Monsunregenzeit zu verhindern, sagte der Sprecher des Vereinigungsministeriums, Koo Byoung-sam, am Montag vor der Presse. Sie fordere Nordkorea erneut auf, aufrichtige Maßnahmen zu treffen, damit kein Schaden aufgrund einer fehlenden Mitteilung entstehen werde.Auf die Frage, um welchen Damm es sich konkret handelt, antwortete Koo, seines Wissens sei es ein internationaler Brauch, über den Wasserablass aus einem Damm jedes gemeinsam genutzten Flusses im Voraus zu benachrichtigen. Er fügte dann hinzu, dass der Hwanggang-Damm am Fluss Imjin noch stärker hervorgehoben werde, weil ein Wasserablass aus dem Damm im Jahr 2009 Personenschäden verursacht habe.Die südkoreanische Regierung hatte Ende Juni angesichts der gekappten Kommunikationsleitungen mit Nordkorea über die Medien die Bitte an Nordkorea gerichtet, im Falle einer Dammöffnung im Voraus darüber zu informieren. Nordkorea hat jedoch bisher nicht darauf reagiert.