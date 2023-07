Politik Militär bekräftigt Festhalten an Nichtlieferung von tödlichen Waffen an Ukraine

Das südkoreanische Militär hat erklärt, dass der Grundsatz, keine letalen Waffen an die Ukraine zu liefern, unverändert bleibe.



Entsprechendes äußerte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Jeon Ha-kyu, am Montag vor der Presse. Hintergrund ist die Mitteilung des Präsidialamts, der Ukraine mehr militärische Güter bereitstellen zu wollen.



An der Position der Regierung, keine tödlichen Waffen zu liefern, habe sich nichts geändert, sagte der Sprecher. Seines Wissens müsse noch weiter diskutiert werden, was konkret bereitgestellt werden sollte.



Zuvor habe es Ende Mai ein Gespräch zwischen den Staatsoberhäuptern Südkoreas und der Ukraine gegeben. Danach habe Südkorea auf Wunsch der Ukraine überprüft, Minenräumgeräte und Notfalltransportfahrzeuge zu liefern, fügte er hinzu.



Das Militär hatte Anfang Juli beschlossen, die Ukraine mit tragbaren Minensuchgeräten und Schutzanzügen zu versorgen. Das Militär hatte kürzlich ein Mehrzweck-Tank- und Transportflugzeug vom Typ KC-330 Cygnus losgeschickt, um die Güter zu transportieren.