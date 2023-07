Kim Yo-jong: USA treiben mit ihrem Verhalten Nordkorea von Gesprächen weg

Photo : YONHAP News

Nach Worten von Kim Yo-jong, der einflussreichen Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, treiben die USA mit ihrem Verhalten Nordkorea von Gesprächen weg.Die Bemühungen der USA um eine erweiterte Abschreckung würden Nordkorea lediglich weiter vom Verhandlungstisch wegschieben, wurde sie am Montag von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zitiert.Die USA müssten wissen, dass die Stärkung der erweiterten Abschreckung und der militärischen Allianz mit Südkorea Pjöngjang die Beteiligung an einem Dialog lediglich erschweren würden.Kim hatte kritisiert, dass die USA jüngst strategische Nuklearbomber über der koreanischen Halbinsel fliegen ließen. Auch an der geplanten konstituierenden Sitzung der Nuclear Consultative Group Südkoreas und der USA nahm sie Anstoß. Darüber hinaus kritisierte sie die Verlegung eines mit Atomwaffen bestückten U-Bootes nach Südkorea.Die USA sollten mit ihrem "Schildbürgerstreich", nämlich Nordkorea provozieren und die eigene Sicherheit gefährden, aufhören. Gleichzeitig lehnte sie das Angebot für Gespräche ohne Vorbedingungen ab. Washington liege falsch, wenn es glaube, dass eine Abrüstung Nordkoreas möglich sei.Vielmehr handele es sich dabei um eine List der USA, um Nordkorea an Fortschritten zu hindern. Es sei eine wahnhafte Vorstellung, wenn die USA glaubten, Fortschritte Nordkoreas verhindern und eine Abrüstung mit der vorübergehenden Unterbrechung von Militärmanövern, dem Stopp der Verlegung von strategischen Gütern nach Korea und der Lockerung von Sanktionen erreichen zu können, wurde Kim weiter zitiert.