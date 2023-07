Trilaterales Treffen der Nuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans am Donnerstag in Japan

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas, der USA und Japans für die nordkoreanische Nuklearproblematik kommen am Donnerstag in Japan zusammen.Das US-Außenministerium gab am Montag (Ortszeit) bekannt, dass der Sondergesandte für Nordkorea, Sung Kim, und seine südkoreanischen und japanischen Amtskollegen Kim Gunn und Takehiro Funakoshi am 20. Juli in Karuizawa in der japanischen Präfektur Nagano ein trilaterales Treffen abhalten würden.Die drei Beamten würden erörtern, wie die enge trilaterale Kooperation nach dem Start einer ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) durch Nordkorea am 12. Juli aufrechterhalten werden könne, hieß es.Die drei Atomunterhändler hatten nach dem ICBM-Start Nordkoreas ein Telefongespräch geführt und die nordkoreanische Provokation scharf verurteilt.