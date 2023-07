Nordkoreas Außenministerin bleibt voraussichtlich UN-Generalversammlung fern

Photo : YONHAP News

Nordkorea wird voraussichtlich zur Generalversammlung der Vereinten Nationen im September nicht seine Außenministerin entsenden, sondern einen Diplomaten im Botschafterrang daran teilnehmen lassen.Der US-Auslandssender Voice of America (VOA) berichtete, er habe anhand von Daten über die Reihenfolge der Reden bei der Generaldebatte der 78. UN-Vollversammlung festgestellt, dass aus Nordkorea nicht die Außenministerin Choe Son-hui, sondern eine Person im Botschafterrang eine Grundsatzrede halten werde.Die Möglichkeit könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass Nordkorea doch noch Außenministerin Choe oder eine andere Person als Redner entsenden werde, weil jedes Land seinen Redner bei der Generaldebatte wechseln könne, hieß es weiter.Nordkorea hatte jüngst die Maskenpflicht gelockert und sich für die Teilnahme an den Asienspielen im September im chinesischen Hangzhou angemeldet. Daher gehen Beobachter davon aus, dass das Land wieder richtig auf der internationalen Bühne auftreten könnte. Es wurden jedoch noch keine bemerkenswerten Bewegungen beobachtet.Auch am Außenministertreffen des ASEAN-Regionalforums am 14. Juli im indonesischen Jakarta nahm der nordkoreanische Botschafter in Indonesien, An Kwang-il, anstelle der Außenministerin teil.