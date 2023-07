Passagieraufkommen am Flughafen Incheon im ersten Halbjahr auf rund 70 Prozent des Vor-Corona-Niveaus gestiegen

Photo : YONHAP News

Das Passagieraufkommen am Internationalen Flughafen Incheon hat sich in der ersten Hälfte dieses Jahres auf rund 70 Prozent des Vor-Corona-Niveaus erholt.Nach Angaben des Flughafenbetreibers gab es im ersten Halbjahr 24,4 Millionen Passagiere auf Auslandsflügen. Die Zahl sei verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 519,7 Prozent gestiegen und entspreche 69,2 Prozent des Niveaus im ersten Halbjahr 2019.Aufgrund der steigenden Flugnachfrage erreichte die Passagierzahl auf den internationalen Flügen am Flughafen Incheon am 25. Juni mit 171.896 den höchsten Tagesstand seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie.Die Zahl der internationalen Flüge an dem größten Flughafen Südkoreas erholte sich in den ersten sechs Monaten dieses Jahres auf 74,8 Prozent des ersten Halbjahrs 2019.