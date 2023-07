Präsident Yoon will Korruption bei staatlicher Unterstützung ausrotten und Unwetter-Opfer entschädigen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat versprochen, die Korruption bei staatlicher Unterstützung auszurotten und Mittel für den Wiederaufbau der vom Starkregen betroffenen Gebiete und die Entschädigung der Opfer einzusetzen.Steuergelder sollten für die Unterstützung und zum Trösten der von Unwettern betroffenen Menschen eingesetzt werden, sagte Yoon am Dienstag in der Kabinettssitzung.Die Regierung müsse neben der Bereitstellung von staatlicher Hilfe alle vorhandenen Ressourcen für die Suche und Wiederherstellung mobilisieren. Gleichzeitig versprach er, die von Unwettern betroffenen Gebiete so schnell wie möglich zu Sonderkatastrophenzonen zu bestimmen.Am Vortag hatte er beim Besuch einer Stadt im Landkreis Yecheon in der Provinz Nord-Gyeongsang, die von einem Erdrutsch betroffen war, grundlegende Änderungen am System für den Katastrophenschutz gefordert und dies mit Auswirkungen des Klimawandels begründet.Als konkrete Aufgaben nannte er die Schaffung eines Systems für die digitale Überwachung und eine engere Zusammenarbeit zwischen Lokalregierungen und Zentralregierung sowie Experten.Mit Stand Dienstagmorgen ist die Zahl der Todesopfer nach den jüngsten Unwettern auf 41 geklettert. Neun Menschen werden noch vermisst. Mehr als 12.000 Menschen in 120 Städten, Landkreisen und Bezirken verloren ihr Dach über dem Kopf und mussten in Notunterkünften untergebracht werden.