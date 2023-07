Yoon will Subventionen für korrupte Gruppen in Wiederaufbau nach Unwettern umleiten

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat heute in einer grünen Zivilschutzuniform die Kabinettssitzung eröffnet.Er sagte, dass er tief besorgt über die Überschwemmungsschäden sei, und versprach zügige Hilfen, darunter den Einsatz aller verfügbaren Ressourcen und die Erklärung der von Unwettern betroffenen Gebiete zu Sonderkatastrophenzonen.Yoon erklärte, dass er die hierfür erforderlichen Finanzmittel durch die Abschaffung von Subventionen, von denen bestimmte Organisationen auf korrupte Weise profitierten, beschaffen wolle.Alle Subventionen für korrupte Kartelle müssten abgeschafft werden, und die Finanzmittel daraus müssten für den Wiederaufbau nach den Unwettern und den Schadensausgleich eingesetzt werden, sagte er.Yoon forderte zudem grundlegende Änderungen am System fürs Katastrophenmanagement. Weil Extremwetter zum Alltag werden, müsse ein System für die digitale Überwachung aufgebaut werden, forderte er außerdem.Er wies die Beamten an, angespannt zu bleiben und proaktiv zu handeln.Yoon hob zudem die Ergebnisse seiner letzten Auslandsreise hervor und sagte, dass die Diplomatie eine Fortsetzung der Innenpolitik sei.Er erläuterte, warum er seine Reise verlängert und überraschend die Ukraine besucht hatte.Er habe im Namen der Koreaner den Menschen in der Ukraine eine Botschaft von Solidarität und Hoffnung übermitteln wollen, sagte er.Yoon teilte mit, dass durch die Spitzentreffen mit der Ukraine und Polen ein trilaterales System für die Kooperation beim Wiederaufbau geschaffen worden sei. Er stellte eine aktive Unterstützung für die Beteiligung koreanischer Unternehmen an Wiederaufbauprojekten in der Ukraine in Aussicht.Als weitere Erfolge seiner Reise nannte Yoon die Stärkung der militärischen Zusammenarbeit mit der NATO und die Ausweitung von Lieferketten mit NATO-Mitgliedern. Er forderte die zuständigen Ministerien auf, Folgemaßnahmen zu ergreifen.