VOA: 42 Öltanker im ersten Halbjahr im nordkoreanischen Hafen von Nampo gesichtet

Photo : YONHAP News

Mehr als 40 Öltanker sind laut einem Medienbericht in der ersten Hälfte dieses Jahres im Ölhafen im nordkoreanischen Nampo ein- und ausgelaufen.Demnach wird davon ausgegangen, dass mehr als eine Million Barrel Öl an Nordkorea geliefert worden sein könnten.Der US-Auslandssender Voice of America (VOA) berichtete anhand von Satellitenaufnahmen des privaten Satellitenunternehmens Planet Labs, dass im Zeitraum von Februar bis Juni insgesamt 42 Öltanker in der Abfertigungsanlage für Ölprodukte in Nampo und in den maritimen Abfertigungsanlagen in der Umgebung ein- und ausgelaufen seien.Die Expertengruppe im Sanktionsausschuss zu Nordkorea des UN-Sicherheitsrats schätze, dass je 10.000 bis 30.000 Barrel Öl von einem Tanker aufgenommen werden könnten. Daher könnten 420.000 bis 1,26 Millionen Barrel Öl nach Nordkorea befördert worden sein, so der Sender.Der UN-Sicherheitsrat begrenzt nach der 2017 angenommenen Resolution 2397 gegen Nordkorea die Einfuhren von raffiniertem Öl ins Land auf 500.000 Barrel im Jahr.