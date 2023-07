99 nordkoreanische Flüchtlinge im ersten Halbjahr nach Südkorea eingereist

Photo : YONHAP News

Fast 100 nordkoreanische Flüchtlinge sind in der ersten Hälfte dieses Jahres nach Südkorea gekommen.Ein Beamter des Vereinigungsministeriums teilte am Dienstag mit, dass 65 geflüchtete Nordkoreaner im Zeitraum von April bis Juni nach Südkorea eingereist seien.Im Auftaktquartal waren es 34 Flüchtlinge. Das heißt, dass insgesamt 99 nordkoreanische Flüchtlinge in den ersten sechs Monaten eingereist sind. Das übertrifft das Fünffache der Zahl im ersten Halbjahr letzten Jahres von 19 Personen.Aufgrund der Grenzschließung durch Nordkorea handelt es sich bei den meisten in letzter Zeit Eingereisten um solche, die bereits vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie aus dem Land geflohen waren und sich in China oder anderswo aufgehalten hatten.Der Ministeriale führte die gestiegene Zahl der eingereisten nordkoreanischen Flüchtlinge auf die Lockerung der Reisebeschränkungen zwischen China und anderen Ländern in letzter Zeit zurück.