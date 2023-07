Außenminister von Staaten des Indopazifik-Raums äußern Besorgnis über Nordkoreas ICBM-Start

Photo : YONHAP News

Die Außenminister von Staaten des indopazifischen Raums haben beim Regionalforum des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN, ARF, eine Erklärung angenommen, in der Besorgnis über den jüngsten Start einer Interkontinentalrakete (ICBM) durch Nordkorea zum Ausdruck kam.In der am Montag, drei Tage nach dem Ende des ARF-Außenministertreffens in Jakarta, veröffentlichten Erklärung des Vorsitzenden steht, dass Besorgnis über den Abschuss der Hwasong-18 durch Nordkorea am 12. Juli zum Ausdruck gebracht worden sei.Darin hieß es auch, dass diplomatische Bemühungen, einschließlich der Schaffung eines für einen friedlichen Dialog zwischen allen betroffenen Parteien dienlichen Umfelds, weiterhin Priorität haben müssten. Man bekräftige die Verpflichtung, dass alle einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats vollständig umgesetzt werden müssten.Jedoch hieß es auch, dass es Meinungsunterschiede über die grundlegenden Ursachen der Spannungen auf der koreanischen Halbinsel gegeben habe.Das ARF ist das einzige multilaterale Beratungsgremium über die Sicherheit in der Region, an dem sich Nordkorea beteiligt. Darin sind die zehn ASEAN-Mitglieder und auch Südkorea, die USA, Japan, China sowie Russland versammelt.