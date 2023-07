Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Leitindex Kospi hat am Dienstag im Minus geschlossen.Der Index beendete den Handel 0,43 Prozent niedriger bei 2.607,62 Zählern.Die US-Börsen hatten am Montag im Plus geschlossen, nachdem US-Finanzministerin Janet Yellen gesagt hatte, dass die USA hinsichtlich der Inflation auf einem guten Weg seien, ohne die Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen.