Südkoreas Generalstab: Nordkorea feuerte zwei Kurzstreckenraketen ins Ostmeer

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach Angaben des Vereinigten Generalstabs in Südkorea am Mittwochmorgen zwei Kurzstreckenraketen ins Ostmeer gefeuert.Die Starts um 3.30 Uhr und 3.46 Uhr seien vom Gebiet Sunan in Pjöngjang aus erfolgt. Die Geschosse seien rund 550 Kilometer weit geflogen und dann ins Meer gestürzt.Südkoreas Streitkräfte sind zurzeit dabei, Details zu den Projektilen in Erfahrung zu bringen.Der Generalstab verurteilte die Starts als schwere Provokation, die Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel untergrabe. Auch habe es sich um einen klaren Verstoß gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats gehandelt.Die Streitkräfte hätten außerdem ihre Wachsamkeit verschärft, um auf weitere Provokationen vorbereitet zu sein.Vor einer Woche hatte Nordkorea seine mit Festbrennstoff betriebene Langstreckenrakete Hwasong-18 erprobt.Vor zwei Tagen hatte Kim Yo-jong, die im Norden einflussreiche Schwester des Machthabers Kim Jong-un in einer Erklärung die USA und Südkorea für den Ausbau der erweiterten Abschreckung kritisiert.Die USA und Südkorea haben am Dienstag in Seoul die erste Sitzung ihrer Nuclear Consultative Group (NCG) abgehalten. Das Gremium dient Beratungen über die atomare Abschreckung gegen Nordkorea. Am selben Tag traf zudem erstmals seit Jahrzehnten ein atomgetriebenes U-Boot in einem südkoreanischen Hafen ein.