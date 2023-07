US-Verteidigungsminister: US-Soldat überquerte innerkoreanische Grenze absichtlich

Photo : United Nations Command

Nach Angaben von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat am Dienstag ein US-Soldat die innerkoreanische Grenze absichtlich überquert.Das sagte Austin am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Pentagon in Washington. Der Soldat, der als Zivilist an einer Tour zur Demilitarisierten Zone (DMZ) teilgenommen habe, habe sich "bewusst und ohne Genehmigung" von der Gruppe abgesetzt und die Grenze überquert.Es werde davon ausgegangen, dass er sich in nordkoreanischem Gewahrsam befinde. Die USA würden die Situation aufmerksam verfolgen und seine Angehörigen informieren.Auf die Frage, ob er einen Einfluss des Vorfalls auf die Sicherheit befürchte, sagte der Minister, dass das Wohlergehen der Soldaten von größter Dringlichkeit sei und ein Fokus bleibe.Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, bestätigte ebenfalls am Dienstag, dass sich der Soldat aus freien Stücken nach Nordkorea begeben habe. Das Pentagon habe Kontakt mit der nordkoreanischen Seite aufgenommen, hieß es weiter.