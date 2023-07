Südkoreas Botschafter kritisiert vor UN-Generalversammlung russische Aggression gegen Ukraine

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Hwang Joon-kook, hat auf einer Sitzung der UN-Generalversammlung die russische Aggression gegen die Ukraine kritisiert.Bei dem Treffen über die Situation in den vorübergehend besetzten Gebieten in der Ukraine am Dienstag (Ortszeit) am UN-Hauptquartier in New York sagte Hwang, Kriegsverbrechen müssten unbedingt untersucht werden, und die Täter müssten letztendlich zur Rechenschaft gezogen werden.Der Einmarsch Russlands in die Ukraine und die gewaltsame Annektierung ukrainischer Gebiete stellten ernsthafte Verstöße gegen die UN-Charta und das Völkerrecht dar, sagte Hwang weiter. Er brachte die nukleare Sicherheit in der Ukraine zur Sprache und verwies auf die Entscheidung Moskaus, Atomwaffen in Belarus zu stationieren, und das Kernkraftwerk Saporischschja.Der Diplomat erwähnte auch den jüngsten Besuch von Präsident Yoon Suk Yeol in der Ukraine. Südkorea verspreche, für Frieden, Freiheit und Wohlstand in der Ukraine mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, so wie Präsident Yoon während seines dortigen Besuchs betont habe, hieß es.