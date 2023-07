Strategisches Atom-U-Boot der USA in Busan eingetroffen

Photo : YONHAP News

Ein strategisches Atom-U-Boot der USA, das mit Atomraketen ausgerüstet werden kann, ist in Südkorea eingetroffen.Die USS Kentucky, ein atomgetriebenes U-Boot mit ballistischen Raketen (SSBN: ship submersible ballistic nuclear), sei am Dienstagnachmittag in den Einsatzstützpunkt in Busan eingelaufen, teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium mit.Dies stelle den ersten Besuch eines SSBN der USA in Südkorea seit den 1980er Jahren, seit über 40 Jahren, dar, erklärte das Ressort. Das sei in enger Koordination zwischen den Verteidigungsbehörden Südkoreas und der USA im Rahmen einer regelmäßigen Verlegung von strategischen Ressourcen der USA auf die koreanische Halbinsel erfolgt, die die Staatsoberhäupter beider Länder in der Washingtoner Erklärung vereinbart hätten.Verteidigungsminister Lee Jong-sup sagte, die Ankunft der USS Kentucky in Südkorea zeige, dass die erweiterte Abschreckung der USA für Südkorea konsequent umgesetzt würde.Der Kapitän des U-Boots erklärte, die Kooperation zwischen Südkorea und den USA weiter zu verstärken, um auch künftig wirksam gegen die Bedrohungen durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen vorgehen zu können.Die USS Kentucky zählt mit 170 Meter Länge und über 18.000 Tonnen Verdrängung zu den größten SSBNs in der Welt. Sie kann über 150 Besatzungsmitglieder aufnehmen.