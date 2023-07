Hafenbesuch eines Atom-U-Boots der USA in Südkorea – erste Sitzung der Nuclear Consultative Group

Photo : YONHAP News

Erstmals seit über 40 Jahren ist ein strategisches Atom-U-Boot der USA, das mit U-Boot-gestützten ballistischen Raketen ausgestattet ist, in Südkorea eingetroffen.Der Besuch des U-Boots im Hafen von Busan erfolgte, um gleichzeitig mit der ersten Sitzung des südkoreanisch-US-amerikanischen Beratungsgremiums Nuclear Consultative Group (NCG) die Umsetzung der erweiterten Abschreckung der USA zu demonstrieren.Man werde greifbare Bemühungen unternehmen, um durch die zu einem atombasierten, neuen Paradigma hochgestufte südkoreanisch-US-amerikanische Allianz die Bedrohungen durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen an der Quelle einzudämmen, sagte Präsident Yoon Suk Yeol diesbezüglich.Auf dem ersten Treffen der NCG am Dienstag in Seoul vereinbarten beide Seiten die Einrichtung eines Kommunikationssystems für den Informationsaustausch im Zusammenhang mit Atomwaffen und die regelmäßige Stationierung strategischer Nuklearressourcen der USA auf der koreanischen Halbinsel.Kim Tae-hyo, Erster stellvertretender Direktor des Büros für nationale Sicherheit, teilte mit, dass sich Südkorea und die USA auf ein integriertes System der erweiterten Abschreckung zubewegen würden, in dem beide Länder mittels der NCG gemeinsam besprechen, entscheiden und handeln könnten.In Bezug auf gemeinsame Operationen wurde erwähnt, dass Südkorea bei einer nuklearen Operation der USA mit Waffen, die keine Atomwaffen sind, Unterstützung leisten wird. Dies soll beispielsweise in Form eines Geleitschutzes durch südkoreanische Kampfjets bei Einsätzen strategischer US-Bomber erfolgen. Damit wurde quasi deutlich gemacht, dass es sich nicht um eine nukleare Teilhabe handelt.Falls Nordkorea jemals beabsichtige, Atomwaffen einzusetzen, wäre unsere Antwort überwältigend und unsere Bemühungen würden entscheidend sein, sagte Kurt Campbell, Koordinator für den Indopazifik im Nationalen Sicherheitsrat der USA.Zur Möglichkeit, dass die NCG auf andere Länder ausgeweitet werden kann, hieß es, es handele sich um eine Beziehung zwischen Südkorea und den USA.