13 Gebietskörperschaften wegen Unwetterschäden zu Sonderkatastrophenzonen bestimmt

Photo : KBS News

Präsident Yoon Suk Yeol hat 13 von den jüngsten Unwettern hart betroffene Gebietskörperschaften, darunter Yecheon, Cheongju und Nonsan, zu Sonderkatastrophenzonen erklärt.Angesichts der schweren Schäden wurden diese Gebiete zuerst auf der Grundlage von Voruntersuchungen vor einer zentralen gemeinsamen Untersuchung zu Sonderkatastrophenzonen bestimmt.Der Sprecher des Präsidialamtes, Lee Do-woon, kündigte an, dass man Schadensuntersuchungen in weiteren Gebieten zügig abschließen und sie als Sonderkatastrophenzonen deklarieren werde, sollten die Anforderungen hierfür erfüllt sein.Für eine Sonderkatastrophenzone werden die Wiederaufbaukosten zum Teil aus der Staatskasse finanziert. Für Einwohner, die Schäden erlitten, werden neben Hilfsgeldern verschiedene Begünstigungen gewährt, darunter ein Steuer- und Abgabenerlass.Präsident Yoon forderte bei der Ausweisung der Sonderkatastrophengebiete, alles daranzusetzen, um einen zügigen Wiederaufbau zu unterstützen und weitere Personenschäden zu verhindern.Wie verlautete, habe er das Umweltministerium gewarnt, die Wasserbewirtschaftung ordentlich auszuführen.Man habe bereits angeordnet, ein wissenschaftliches Managementsystem für Wasserwege aufzubauen. Da dies nicht richtig umgesetzt worden sei, seien größere Schäden verursacht worden, so in etwa lautete die Warnung.In politischen Kreisen ist auch die Forderung zu hören, dass das Wassermanagement vom Umweltministerium auf das Landministerium übertragen werden müsse. Ein Mitarbeiter des Präsidialamtes sagte diesbezüglich, dass die Angelegenheit aktuell kein Diskussionsgegenstand sei.