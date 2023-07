Starker Anstieg bei Corona-Neuinfektionen in Südkorea

Photo : YONHAP News

Die Zahl der neu bestätigten Corona-Infektionen in Südkorea ist in der vergangenen Woche um über 20 Prozent gestiegen.Zudem liegt die Reproduktionszahl die dritte Woche in Folge über eins, was auf eine Verbreitung der Epidemie hindeutet.Das Hauptquartier für Krankheitskontrolle teilte am Mittwoch mit, dass in der zweiten Juli-Woche 186.953 neue Corona-Fälle bestätigt worden seien. Das entspreche einem Anstieg von 22,2 Prozent verglichen mit der Vorwoche.Als Grund für den Anstieg der Fallzahlen werden gelockerte Eindämmungsmaßnahmen vermutet. Die Isolationspflicht für die Corona-Infizierten wurde mit Wirkung ab dem 1. Juni zu einer Empfehlung gelockert. In den meisten Einrichtungen gilt keine Maskenpflicht mehr.Das Hauptquartier erklärte, die Zahlen der Neuinfektionen und der schweren Fälle seien zwar gegenüber der Vorwoche gestiegen, die geschätzte wöchentliche Sterblichkeitsrate sei jedoch gesunken.