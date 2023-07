Südkoreas Geheimdienst rechnet vor Parlamentswahl 2024 mit vermehrten Cyberangriffen Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Geheimdienst NIS rechnet vor der Parlamentswahl im kommenden April mit einer Welle von gegen Südkorea gerichteten Cyberangriffen und -operationen. Vor allem Nordkorea könnte in dieser Zeit vermehrt Angriffe im Cyberraum starten.Die Behörde richtete ihre Aufmerksamkeit darauf, dass Kim Yong-chol jüngst als Berater der Abteilung der Einheitsfront der nordkoreanischen Arbeiterpartei ins Politbüro zurückgekehrt war. Kim hatte einst eine zentrale Rolle für Nordkoreas Cyberoperationen gespielt. Der Nachrichtendienst befürchtet, dass er groß angelegte Cyberprovokationen anleiten und damit in der südkoreanischen Gesellschaft Verwirrung stiften könnte.Vor der Parlamentswahl in Südkorea und der Präsidentenwahl in den USA sei stärker mit Operationen zur Beeinflussung im Cyberraum zu rechnen. Deren Ziel könnte es sei, Denken und Handeln der Menschen zu beeinflussen, warnte ein NIS-Beamter bei einem Treffen mit Journalisten am Mittwoch in Seongnam.