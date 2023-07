Gipfeltreffen zwischen Südkorea, Japan und USA in Camp David in USA im August

Photo : YONHAP News

Ein trilaterales Gipfeltreffen zwischen Südkorea, Japan und den USA findet im August in Camp David in den USA statt.Wie aus den Regierungskreisen in Seoul verlautete, würden Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol, US-Präsident Joe Biden und der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida um den 18. August in der Sommerresidenz des US-Präsidenten zusammenkommen. Voraussichtlich würden sich die drei Spitzenpolitiker darauf konzentrieren, mit dem Austausch von Informationen zu Nordkoreas Raketen in Echtzeit zu beginnen. Auch der Ausbau der Kapazitäten für die erweiterte Abschreckung dürfte dann ein Thema sein.Es handelt sich um das erste trilaterale Treffen der drei Regierungschefs, das eigens angesetzt worden ist. Bislang gab es Gespräche in diesem Format lediglich am Rande internationaler Konferenzen. Zuletzt war es im Mai beim G7-Gipfel in Hiroshima zu einem solchen Dreiertreffen gekommen. Damals hatte Biden seine Absicht bekannt gemacht, Yoon und Kishida nach Washington einzuladen.