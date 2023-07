Zahl der Toten nach Unwettern der Vorwoche auf 46 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Toten nach schweren Unwettern in der Vorwoche ist auf 46 gestiegen.Unterdessen konnten in Yecheon in der Provinz Nord-Gyeongsang die Leichen von zwei weiteren Vermissten geborgen werden.Nach Angaben der Katastrophenschutz-Zentrale seien mit Stand 23 Uhr am Mittwoch 46 Personen bei den Unwettern gestorben, die für Überflutungen und Erdrutsche gesorgt hatten.Noch immer würden vier Personen vermisst. 35 Menschen seien bei den Unwettern seit dem 9. Juli verletzt worden.In der Provinz Nord-Chungcheong sind 17 Todesopfer zu beklagen, allein 14 Menschen starben in einer plötzlich überfluteten Unterführung in der Stadt Cheongju.In etwa 120 Städten wurden 17.000 Menschen in Notunterkünfte gebracht.Rund 540 Häuser wurden durch Wassermassen beschädigt. 1.169 öffentliche Bauten, inklusive Straßen und Brücken, wurden weggeschwemmt oder zerstört.Fast 33.000 Hektar Ackerland wurden durch Starkregen und Überflutungen zerstört. Etwa 797.000 Stück Vieh verendeten.