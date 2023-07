Weißes Haus: Noch keine Antwort von Nordkorea zu übergelaufenem Soldaten

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung hat von Nordkorea noch keine Antwort wegen des übergelaufenen US-Soldaten erhalten.Der Soldat hatte am Dienstag als Zivilist an einer Tour zur innerkoreanischen Grenze teilgenommen und sich nach Nordkorea abgesetzt.Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, sagte bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Washington, dass es sich nach Angaben des Verteidigungsministeriums um den Private Second Class Travis King handele. Seine Angehörigen seien unterdessen informiert worden.Weißes Haus, Pentagon und die Vereinten Nationen würden zusammenarbeiten, um Informationen zum Verbleib des Soldaten zu erhalten. Washington versuche zurzeit, mehr über Kings Verbleib und sein Wohlergehen in Erfahrung zu bringen.Die US-Regierung wolle sich um seine Sicherheit bemühen und ihm die Rückkehr nach Hause ermöglichen. In diesem Prozess stehe man mit den Regierungen Schwedens und Südkoreas sowie dem nordkoreanischen Militär in Kontakt.Der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, äußerte sich ebenfalls zu dem Vorfall. Ihm zufolge habe das Pentagon sich an die nordkoreanische Armee gewandt, seines Wissens gebe es bislang aber noch keine Reaktion Nordkoreas.