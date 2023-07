Präsident Yoon inspiziert im Busaner Hafen liegendes US-Atom-U-Boot

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Mittwoch ein im Hafen von Busan liegendes Atom-U-Boot inspiziert.Bevor er an Bord der mit ballistischen Raketen ausgerüsteten USS Kentucky ging, sagte er in einer Rede, es sei bedeutsam an Bord des U-Bootes zu gehen. Denn dieses sei eine der stärksten strategischen Waffen, die heute existierten.Er sei seines Wissens der erste Staatschef eines Verbündeten der USA, der an Bord eines U-Boots mit ballistischen Raketen (SSBN) gehen könne und dankte US-Präsident Joe Biden dafür.Der Hafenbesuch zeige die Entschlossenheit Seouls und Washingtons, regelmäßig strategische US-Waffen in Südkorea zu stationieren und die Fähigkeiten zur Umsetzung einer erweiterten Abschreckung zu verbessern.Yoon verwies auf die erste Sitzung des Beratungsgremiums Nuclear Consultative Group (NCG) am Dienstag in Seoul. Beide Länder würden ihm zufolge gegen die zunehmende Bedrohung durch Nordkoreas Nuklearwaffen und Raketen durch die regelmäßige Stationierung von strategischen Waffen, darunter SSBN, auf beeindruckende und resolute Weise angehen.Yoon, der vom US-Kommandeur in Korea, Paul LaCamera, und First Lady Kim Keon-hee begleitet wurde, sah sich in dem U-Boot um und wurde über dessen Eigenschaften informiert. Yoon richtete außerdem ermutigende Worte an die Besatzung.