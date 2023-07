Nuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans führen heute trilaterale Gespräche

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas, der USA und Japans für die nordkoreanische Nuklearproblematik kommen heute in Japan zusammen, um Maßnahmen gegen Nordkoreas Atomwaffen zu erörtern.Kim Gunn, Sonderbeauftragter für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel im südkoreanischen Außenministerium, Sung Kim, US-Sondergesandter für Nordkorea, und Takehiro Funakoshi, Generaldirektor für Asien und Ozeanien im japanischen Außenministerium, treffen in Karuizawa in der Präfektur Nagano zusammen.Zuletzt hatten sie im April in Seoul trilaterale Gespräche geführt. Beim heutigen Treffen werden Einschätzungen zur Lage auf der koreanischen Halbinsel ausgetauscht und Maßnahmen besprochen.Es wird erwartet, dass die drei Nuklearunterhändler die Fortsetzung der Provokationen durch Nordkorea, einschließlich des Starts der neuen Interkontinentalrakete vom Typ Hwasong-18 am 12. Juli, verurteilen und Pjöngjangs Behauptung zurückweisen werden, wonach Südkorea und die USA für die zunehmenden Spannungen auf der koreanischen Halbinsel verantwortlich seien.Kim Gunn wird außerdem am Donnerstag mit Funakoshi bilaterale Gespräche führen. Am Freitag ist ein bilaterales Treffen mit Sung Kim geplant.