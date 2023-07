NIS: Nordkorea stahl 2022 virtuelle Vermögenswerte im Wert von 700 Millionen Dollar

Photo : KBS News

Nordkorea hat allein im vergangenen Jahr Kryptowährungen im Wert von 700 Millionen Dollar von ausländischen Börsen gestohlen.Das reiche laut dem südkoreanischen Geheimdienst NIS aus, um 30 Starts ballistischer Interkontinentalraketen zu finanzieren.Man habe bestätigt, dass Nordkorea letztes Jahr bei zwei Gelegenheiten virtuelle Vermögenswerte im Wert von rund 700 Millionen Dollar erbeutet habe, sagte ein Beamter des NIS am Mittwoch auf einer Pressekonferenz im Nationalen Zentrum für Cybersicherheitskooperation in Seongnam.Die virtuellen Vermögenswerte seien von Börsen in anderen Ländern als Südkorea gestohlen worden. Nordkorea habe sie noch nicht zu Geld machen können, so die Einschätzung des Nachrichtendiensts.Der Beamte wies darauf hin, dass Nordkorea bei der jüngsten Plenarsitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei die Absicht bekundet habe, erneut einen Satellitenstart vorzunehmen und seine nuklearen und Raketenfähigkeiten zu verbessern. Gegen Südkorea und wichtige Nationen gerichtete Hackingangriffe im Weltraumbereich und in der Verteidigungsindustrie seien häufiger geworden.