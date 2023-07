Marineinfanterist nach Verschwinden während Suchaktion tot aufgefunden

Photo : YONHAP News

Ein Marineinfanterist, der während der Suche nach Vermissten nach den heftigen Regenfällen in Yecheon in der Provinz Nord-Gyeongsang vermisst wurde, ist nach etwa 14 Stunden tot aufgefunden worden.Die Feuerwehr und das Militär teilten mit, dass die Leiche des Soldaten gegen 23.10 Uhr am Mittwoch am Unterlauf des Naeseong-Bachs in Yecheon, 5,8 Kilometer von der Stelle seines Verschwindens entfernt, gefunden worden sei.Er war gegen 9 Uhr verschwunden, als er während der Suchaktion von einem Wildbach mitgerissen worden war.Der Leichnam des Soldaten wurde später mit dem Hubschrauber in ein Militärkrankenhaus in Pohang gebracht.Das Hauptquartier der Marineinfanterie übermittelte den Hinterbliebenen des Soldaten sein Beileid.Das Hauptquartier plant, die Sicherheit der Truppen, die für den Wiederaufbau nach den Unwettern eingesetzt wurden, zu überprüfen und Ergänzungen vorzunehmen. Es werde auch Folgemaßnahmen für den verstorbenen Soldaten ergreifen, hieß es.