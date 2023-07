Außen- und Verteidigungsministerien wollen gemeinsam Strategie zur Unterstützung von Rüstungsexporten ausarbeiten

Photo : YONHAP News

Ein gemeinsames Treffen der Ministerien für auswärtige Angelegenheiten und für nationale Verteidigung ist ins Leben gerufen, um auf jedes Land zugeschnittene Strategien zur Unterstützung von Ausfuhren der Verteidigungsindustrie aufzustellen.Das Außenministerium teilte mit, dass die erste Sitzung über Exportnetzwerke der Verteidigungsindustrie je nach Zonen am Mittwoch an dessen Sitz stattgefunden habe. Die Zweite Vizeaußenministerin Oh Young-ju und Vizeverteidigungsminister Shin Beom-chul seien Co-Vorsitzende.Bei dem Treffen wurden die Chefs diplomatischer Vertretungen in Europa per Video zugeschaltet. Sie informierten die anderen Teilnehmer über die dortige Lage und die Bedingungen für den Markteintritt koreanischer Verteidigungsunternehmen.Oh betonte in ihrer Eröffnungsrede, es sei ein Fast Track oder eine Überholspur für die Zusammenarbeit zwischen dem Außenministerium und dem Verteidigungsministerium in der Verteidigungsindustrie geschaffen worden. Es sei daher an der Zeit, die Strategie Südkoreas für den Aufstieg zu den vier größten Exporteuren in der Verteidigungsindustrie zu verbessern.Beide Ministerien wollen auch zum Nahen Osten und zu Asien Sitzungen über Rüstungsexporte abhalten, um einheimische Verteidigungsunternehmen bei den Ausfuhren zu unterstützen.