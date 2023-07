Zahl umweltfreundlicher Autos in Südkorea im ersten Halbjahr um über 250.000 gestiegen

Photo : KBS News

Die Zahl der umweltfreundlichen Fahrzeuge in Südkorea ist in der ersten Hälfte dieses Jahres um mehr als 250.000 gestiegen, während die der Autos mit Verbrennungsmotor leicht zurückgegangen ist.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr teilte am Donnerstag mit, dass mit Stand Ende Juni 1.844.233 umweltfreundliche Autos (Hybrid-, Wasserstoff- und Elektroautos) angemeldet seien.Das sind 254.248 Einheiten mehr gegenüber dem Stand Ende Dezember letzten Jahres.Dagegen sank die Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor im selben Zeitraum um 872 auf 23.731.204 Ende Juni.Den größten Anteil an den umweltfreundlichen Autos haben Hybridfahrzeuge mit 1,347 Millionen Einheiten. Außerdem gibt es 465.000 Elektroautos und 32.000 Wasserstoffautos.