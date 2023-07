Bericht: Chinas Anteil an Nordkoreas Außenhandel steigt 2022 auf 96,7 Prozent

Photo : YONHAP News

Der Anteil Chinas am gesamten Außenhandel Nordkoreas hat letztes Jahr mit 96,7 Prozent den höchsten Stand seit der Machtübernahme von Kim Jong-un erreicht.Laut einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der südkoreanischen Agentur für Handels- und Investitionsförderung (KOTRA) über den nordkoreanischen Außenhandel im Jahr 2022 kletterte der Anteil Chinas von 95,6 Prozent im Jahr 2021 auf 96,7 Prozent im vergangenen Jahr.Das Volumen des nordkoreanischen Handels mit China stieg dem Bericht zufolge gegenüber 2021 um 124,8 Prozent auf 1,53 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr. Die Ausfuhren beliefen sich auf 133,66 Millionen Dollar, die Einfuhren auf 1,398 Milliarden Dollar.Nordkoreas Handelsdefizit gegenüber China legte von 565 Millionen Dollar 2021 deutlich auf 1,265 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr zu.Zu den fünf größten Handelspartnern Nordkoreas zählten außerdem Vietnam, Argentinien, Nigeria und die Niederlande.Außer China und Vietnam mit jeweils 96,7 Prozent und einem Prozent Anteil machten die restlichen Handelspartner insgesamt lediglich 2,3 Prozent Anteil an Nordkoreas Außenhandel aus.